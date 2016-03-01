尼泊尔延长去年因地震放弃攀登珠峰者的登山证有效期

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透加德满都3月1日（记者 Gopal Sharma） - 去年数百名外国登山者因地震被迫放弃攀登珠峰，尼泊尔政府周二称已延长了这些登山者的登山证有效期，以鼓励他们重回珠峰。
当时珠峰大本营被巨型冰块毁坏，至少19名登山者丧生。
去年4月地震引发山体滑坡和喜马拉雅山脉大规模雪崩后，超过800名外国登山者取消了登山活动。每位登山者办理登山证的费用高达1.1万美元。
尼泊尔文化旅游民航部部长Ananda Prasad Pokharel称，登山者在今年及2017年可使用同一登山证。尼泊尔极力振兴占该国GDP 4%的旅游业。
“他们已经付了登山的费用，却因为地震未能完成任务，”Pokharel称。
珠峰登山季将于本月稍晚开始，但远足官员们却称外国登山客的预订量急剧下滑。尼泊尔的基础设施在地震中严重损毁，而沿印度边界的长期交通封锁也进一步打击了燃料和设备补给。（完）
编译：高良萍 发稿：王琛
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