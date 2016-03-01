尼泊尔延长去年因地震放弃攀登珠峰者的登山证有效期

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都3月1日（记者 Gopal Sharma） - 去年数百名外国登山者因地震被迫放弃攀登珠峰，尼泊尔政府周二称已延长了这些登山者的登山证有效期，以鼓励他们重回珠峰。
当时珠峰大本营被巨型冰块毁坏，至少19名登山者丧生。
去年4月地震引发山体滑坡和喜马拉雅山脉大规模雪崩后，超过800名外国登山者取消了登山活动。每位登山者办理登山证的费用高达1.1万美元。
尼泊尔文化旅游民航部部长Ananda Prasad Pokharel称，登山者在今年及2017年可使用同一登山证。尼泊尔极力振兴占该国GDP 4%的旅游业。
“他们已经付了登山的费用，却因为地震未能完成任务，”Pokharel称。
珠峰登山季将于本月稍晚开始，但远足官员们却称外国登山客的预订量急剧下滑。尼泊尔的基础设施在地震中严重损毁，而沿印度边界的长期交通封锁也进一步打击了燃料和设备补给。（完）
编译：高良萍 发稿：王琛
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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