登山客在尼泊尔强震后考虑从中国一侧攀登珠峰

(本文由路透中文网编译提供)

路透加德满都5月11日 - 尼泊尔上月大地震引发的雪崩在珠峰一大本营造成18人遇难，但丹麦登山客佩德森（Carsten Pedersen）并没有因此放弃登顶珠峰的童年梦想。但他如果还想再次挑战珠峰，或许应该从中国一侧的线路攀登，而不是尼泊尔。

尼泊尔政府对是否因地震延长登山许可保持沉默，这让越来越多的登山客考虑从其他线路登顶珠峰，作为登山业余爱好者的佩德森也是其中一员。

“对于每一种结果，都会有一个反应，”佩德森说。佩德森此前曾三次试图征服珠峰，他为此已经花费了逾11万美元。

“我的反应是，如果他们不延长登山许可，我可能会去西藏，从那里攀登珠峰。那边没这么复杂。”

如果打算改换线路攀登珠峰的登山者继续增多，尼泊尔的徒步旅游和登山行业将蒙受严重损失。

尼泊尔徒步旅游和登山行业总规模为3.4亿美元左右，而珠峰的吸引力在该行业中发挥着关键作用。

“这是对该国旅游业其他部分有着巨大影响力的一座山峰，”尼泊尔旅游部前负责人Prachanda Man Shrestha说。

鉴于此，尼泊尔的徒步旅游机构及登山者们正在敦促该国政府就如何处理今年的登山许可一事作出决定。在尼泊尔，珠峰登山许可费为1.1万美元。

尼泊尔旅游部负责人Tulsi Prasad Gautam称，政府不打算退还登山许可费，该国会在未来几个月作出是否延长登上许可的决定。

尼泊尔尚未正式关闭珠峰。

登山向导亚德里安·保灵格（Adrian Ballinger）目前认为北坡是攀登珠峰的唯一合理选择，他称在尼泊尔一侧攀登会令夏尔巴向导和客户有生命危险。

位于加德满都的Shangri-La Nepal Trek的董事总经理Jiban Ghimire称：“如果政府不能很快就（登山许可一事）作出决定，大家都会去从北坡攀登，因为中国方面对他们都太好了。”

佩德森去过北极，开过米格战斗机，还花了10万美元买了太空飞行票。他在过去四年曾三次试图攀登珠峰，但都没有成功。

“如果生命垂危或头部受重伤，我的感觉可能会不同，但攀登珠峰仍是我的梦想。”（完）