尼泊尔地震死亡人数增至7059人 有三人被埋8天后获救

路透加德满都5月3日（记者 Gopal Sharma） - 尼泊尔大地震发生8天后，又有三人从废墟中获救。与此同时，美国派出的飞机和军方人员抵达尼泊尔，为受供应问题困扰的救灾工作带来提振。

尼泊尔内政部周日宣布的小规模救援行动，为受灾严重的东北灾区带来新的希望。但在北部一个被地震引发雪崩摧毁的徒步路线上，救援人员又发现了大约50具遇难者遗体。

尼泊尔官员称，地震遇难人数增至7,059人，而且还可能进一步上升，地震引发的雪崩横扫当地的一整个村子，另有包括当地人及外国登山者在内的数十人失踪。

美国海军的一位发言人称，周日抵达尼泊尔的美国军机和军方人员将开始协助向加德满都以外的灾区运送救灾物资。

尼泊尔徒步旅游业协会会长Ganga Sagar Pant称，地震引发的雪崩将蓝塘村（Langtang）吞没。

“那里剩下的只有到处散落的背包、外套等个人物品，所有房屋都被摧毁，”他说道。“什么也没有剩下，我觉得不会有人幸存。”

这个村子属于北部的Rasuwa区域，位于一个流行的徒步路线上，当地有55家客栈，目前还不清楚雪崩发生时那里有多少人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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