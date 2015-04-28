尼泊尔地震遇难者已超4300人 民众对政府反应迟缓不满

(本文由路透中文网编译提供)

路透加德满都4月28日 - 尼泊尔民众周二由震惊转为愤怒，在灾难性强震中躲过一劫的成千上万民众愤怒批评政府应对危机的速度过慢。

国际救援人员终于开始抵达喜马拉雅山麓的这一国家。据尼泊尔内政部数据，强震造成的确认死亡人数目前已超过4,300人，受伤人数超过7,000人。

地震在珠穆朗玛峰引发雪崩，造成至少17名登山者罹难，包括外国登山者，酿成世界第一高峰最严重的单起灾难。

邻国印度的国家灾害应急部队(NDRF)负责人表示，寻找幸存者和罹难者遗体的工作需要时间。

NDRF总干事辛格（O.P. Singh）称，重型装备无法在尼泊尔首都加德满都很多狭窄的街道通行。

“必须清理掉所有的废墟，因此需要漫长的工作……我想可能花费数周时间，”他周一对印度NDTV电视频道表示。

尼泊尔全国许多民众连续第三个夜晚露天歇息，他们的住宅或被震倒，或是在余震袭来时摇摇欲坠，令惊魂未定的尼泊尔人惶恐不安。

医院里人满为患，水、食物和电力短缺，引发可能有水传播疾病的担忧。

“政府什么也没有为我们做，”Anil Giri表示，他与约20名志愿者一起寻找可能被埋在废墟中的两位朋友。“我们自己徒手清理瓦砾残骸。”

尼泊尔官员承认灾难之大令他们措不及防。

“救灾是巨大挑战，”尼泊尔政府高官里拉·曼尼·帕德尔表示。“我们敦请外国政府向我们提供特别救灾物资和医疗队。我们迫切需要更多国外专业力量帮助我们渡过这场危机。”

而在尼泊尔偏远农村地区，情况更为糟糕。山体滑坡造成主要高速公路被阻断，很多村庄和居民区断水断电，依靠抢救出的食物存活，得不到外界援助。

来自国外的食品、药品、帐篷和搜救犬等救援物资已经开始抵达首都加德满都，尼泊尔政府难以向更偏远地区运输物资。

在废墟中找到幸存者的时间已所剩无几。在加德满都北部，幸存者暂停了晚间的搜救，计划周二凌晨开始继续。

“我们没法在手拿着蜡烛的情况下搜救失踪者，”26岁的音乐人Amarnath Prasad表示，他正帮助最好的朋友寻找其失踪的母亲。

“她爱我就像自己的亲生儿子，我有责任去找到她，无论生死，”Prasad说。（完）