尼泊尔偏远村镇地震灾民仍被困待援，罹难人数可能上万

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路透尼泊尔JHARIBAR/SINDHUPALCHOWK 4月28日 （记者 Sanjeev Miglani/Rupam Jain Nair） - 大地震后第四天，尼泊尔偏远村镇的被困灾民周二仍在等待援助和救灾物资。地震遇难人数已逾4,600人。

尼泊尔政府尚未能对此次地震造成的损失进行全面评估。尽管全世界的救灾人员和物资不断涌入，却无法进入尼泊尔的许多山区。

尼泊尔总理苏希尔（Sushil Koirala）向路透表示，罹难人数可能达1万人，因偏远村镇的伤亡信息尚未上报。

这个数字或将超过尼泊尔1934年大地震的8,500名遇难者人数。

“政府正以作战模式竭尽全力救援，”苏希尔说道。“这是尼泊尔的一大挑战，是非常艰巨的时刻。”

专家们称，地震发生四天后，在废墟中找到幸存者的希望非常渺茫。

“头72个小时后，存活率将急剧下降，而现在已是第四天，”波兰国际援助中心的Wojtek Wilk说道。“第五天时，存活率将接近于零。”

周二，一个尼泊尔-法国联合搜救队在加德满都一处坍塌的公寓楼中救出28岁的男子Rishi Khanal。Khanal已在废墟下度过了约80个小时，同屋内有三具遇难者遗体。（完）