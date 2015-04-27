地震预警系统可减少伤亡 但成本高昂

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约4月26日 （记者 Sharon Begley） - 尼泊尔的地震记录最起码可以追溯到13世纪，基本上每75年左右发生一次强震。一直以来，和多数地震多发地区一样，在尼泊尔有一点始终不变：人们不知道地震何时来临。

美国加州大学伯克利分校伯克利地震学实验室的地震学家海尔维格（Peggy Hellweg）称：“我们仍不具备预测地震的能力。”

加德满都周边地区在1934与1988年曾发生破坏性地震。而灾难专家本月早些时候在加德满都开会时，他们能预测的只是下次地震很可能在未来几十年内发生。

要提前几天或者几周预测地震，可能还是个遥不可及的目标，但人类在地震预警方面还是取得了一些进展，有助于争取宝贵时间挽救生命。

海尔维格指出，世界上仅有少数几个地震热点区域部署了地震预警系统。这些热点区域包括墨西哥、日本以及美国等，其中最先进的预警系统是加利福尼亚的ShakeAlert。

ShakeAlert在2014年加州纳帕地震前，提前5-10秒发出了预警。

海尔维格指出，如果尼泊尔拥有类似北加州的预警系统，那么加德满都的民众也许就能提前15-20秒接到预警。这足够他们躲到桌子底下，甚或逃离倒塌的房屋。

但这些系统成本不菲。据美国地质调查局(USGS)去年估算，要建一个覆盖美国整个西海岸的地震预警系统，资本投资成本将达到3,830万美元，每年维护和运营费用需1,610万美元。（完）