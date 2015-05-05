尼泊尔要求外国搜救队结束工作撤离

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都5月4日 - 尼泊尔大地震发生九天后，该国要求其他国家的搜救队伍停止搜救工作。这次地震造成的遇难人数已经超过7,200人，目前已无从废墟中找到生还者的希望。
地震发生后，数十个国家派出救援队前往搜救生还者，但尼泊尔政府目前认为搜救工作已经基本结束。
“他们（搜救人员）可以离开了。如果他们还是清理废墟方面专家，那么可以继续留下，”尼泊尔内政部官员Rameshwor Dangal周一对路透称。
地震造成的遇难者人数升至7,276人，受伤人数达到1.43万人。尼泊尔总理苏希尔·柯伊拉腊（Sushil Koirala）早些时候预测，地震遇难人数可能达到1万人。
印度国家灾难应急反应部队（NDRF）负责人O.P. Singh称，尼泊尔政府要求他们结束搜救行动。NDRF是尼泊尔地震后首批抵达该国的外国救援机构之一。
“所有搜救队而非救援（队）……已被要求回去，”O.P. Singh对印度电视台称。“我们将看看如何才能做到最好。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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