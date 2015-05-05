尼泊尔要求外国搜救队结束工作撤离

(本文由路透中文网编译提供)

路透加德满都5月4日 - 尼泊尔大地震发生九天后，该国要求其他国家的搜救队伍停止搜救工作。这次地震造成的遇难人数已经超过7,200人，目前已无从废墟中找到生还者的希望。

地震发生后，数十个国家派出救援队前往搜救生还者，但尼泊尔政府目前认为搜救工作已经基本结束。

“他们（搜救人员）可以离开了。如果他们还是清理废墟方面专家，那么可以继续留下，”尼泊尔内政部官员Rameshwor Dangal周一对路透称。

地震造成的遇难者人数升至7,276人，受伤人数达到1.43万人。尼泊尔总理苏希尔·柯伊拉腊（Sushil Koirala）早些时候预测，地震遇难人数可能达到1万人。

印度国家灾难应急反应部队（NDRF）负责人O.P. Singh称，尼泊尔政府要求他们结束搜救行动。NDRF是尼泊尔地震后首批抵达该国的外国救援机构之一。

“所有搜救队而非救援（队）……已被要求回去，”O.P. Singh对印度电视台称。“我们将看看如何才能做到最好。”（完）