一尼泊尔男子劫后余生 废墟下被压80个小时后获救

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透加德满都4月28日 - 周二，一个尼泊尔-法国联合搜救队在加德满都一处坍塌的公寓楼中救出一名28岁的男子Rishi Khanal；Khanal已在废墟下度过了约80个小时，同屋内有三具遇难者遗体。
Khanal在废墟中似乎并无水源和食物。
救治他的医生Akhilesh Shrestha称：“看起来他是靠绝对意志力活下来的。”
地震来袭时，Khanal身处这栋7层楼房的2层。听到Khanal呼救后，救援人员钻透未受损的楼房顶层将他救出。
救援人员的此次营救行动花了5个小时，医生认为Khanal的一条腿可能骨折。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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