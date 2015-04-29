一尼泊尔男子劫后余生，废墟下被压80个小时后获救

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加德满都4月28日 - 周二，一个尼泊尔-法国联合搜救队在加德满都一处坍塌的公寓楼中救出一名28岁的男子Rishi Khanal；Khanal已在废墟下度过了约80个小时，同屋内有三具遇难者遗体。
Khanal在废墟中似乎并无水源和食物。
救治他的医生Akhilesh Shrestha称：“看起来他是靠绝对意志力活下来的。”
地震来袭时，Khanal身处这栋7层楼房的2层。听到Khanal呼救后，救援人员钻透未受损的楼房顶层将他救出。
救援人员的此次营救行动花了5个小时，医生认为Khanal的一条腿可能骨折。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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