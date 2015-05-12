更正-突发事件：尼泊尔发生7.4级强震--美国地质调查局

(更正：内文第一段应更正为“8千多人丧生”，非“8万多人丧失”)

路透加德满都5月12日 - 目击者称，周二尼泊尔首都加德满都又发生强震，人们涌上街头。几周前该国的一次强震导致8千多人丧生，成千上万栋房屋被毁。

美国地质调查局起初称，地震强度为7.1级，发生在接近喜马拉雅山的Namche Bazar镇以西68公里。印度首都新德里也有震感。

稍后美国地质调查局将震级上调至7.4级，震源深度为19公里。(完)