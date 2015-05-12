更正-突发事件：尼泊尔发生7.4级强震--美国地质调查局

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(更正：内文第一段应更正为“8千多人丧生”，非“8万多人丧失”)
路透加德满都5月12日 - 目击者称，周二尼泊尔首都加德满都又发生强震，人们涌上街头。几周前该国的一次强震导致8千多人丧生，成千上万栋房屋被毁。
美国地质调查局起初称，地震强度为7.1级，发生在接近喜马拉雅山的Namche Bazar镇以西68公里。印度首都新德里也有震感。
稍后美国地质调查局将震级上调至7.4级，震源深度为19公里。(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。