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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 07:36 BJT

尼泊尔灾情：地震导致近2,500人丧生，为该国1934年以来最重地震灾害

路透4月26日 - 美国国务院周日称，有三名美国人在尼泊尔大地震中丧生，其中包括一名医护人员和一名电影制作人，他们当时身处一个珠峰登山营地中。

目前已确认近2,500人在此次里氏7.9级地震中丧生，成为该国1934年地震以来最严重的一次地震灾害，当时有8,500人失去生命。此次地震还导致数以千计人受伤。至少17人因雪崩丧生。(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
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