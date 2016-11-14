新西兰7.8级强震已致两人死亡 发布海啸预警

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透惠灵顿11月14日 - 新西兰周一早间发生一次强烈地震，并有数百次震感较强的余震，至少有两人丧生。随后发布的海啸预警令数以千计的人撤往地势较高地区。
紧急救援队乘直升机赶往震中地区。本次地震中心的震级达7.8级，位于南岛基督城东北方约91公里，人员受伤和建筑物倒塌的报告不断增多。
电力与通讯中断。天亮后发现道路出现大裂缝，基础设施遭到破坏。
首都惠灵顿亦因此次地震产生强烈晃动。新西兰总理约翰基于黎明时分在首都惠灵顿召开记者会宣布，两人在地震中死亡。警方称，一名死者是在旅游城市凯库拉(Kaikoura)的一座房屋内被发现。
“这是在我记忆中惠灵顿遭遇的最严重地震，”约翰基在议会地下掩体中对记者表示。“道路和基础设施方面将出现重大损失。”
约翰基周一上午将与国家应急部门官员开会。股市运营商NZX(NZX.NZ) 表示，金融市场将照常开市，尽管惠灵顿许多政府部门关闭。
在基督城，海啸警报仍间歇性响起，三处疏散中心负责接待居民避难。警方竖起路障阻止人们回到地势较低的沿海区域。
基督城民防总监John Mackie表示，虽然震中位于内陆，但断层线延伸很长距离直到近海。这意味着地震活动可能引发海水运动，导致海啸发生。
包括Investore Property(IPL.NZ)和Argosy Property(ARG.NZ)等很多上市地产公司对NZX发布通告称，正在请结构工程师检查建筑物受损情况，初步检查结果显示影响有限。
新西兰元兑美元震后一度从地震发生前的0.7125跌至0.7086，但之后回升至0.7110。2011年新西兰地震对新西兰元而言不全是坏消息，当时震后出现一波建筑热潮，并引发保险费的大量净流入。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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