新西兰地震造成南岛一条河的大坝溃决 下游居民紧急疏散--电台

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透惠灵顿11月14日 - 新西兰国家广播电台周一引述政府消息称，该国遭遇的一系列地震使位于南岛克拉伦斯河上的大坝溃决，洪水向下游冲去。
“当局紧急敦促居民迁往地势高的地带，”新西兰国家广播电台引述Marlborough区地方议会的声明称。昨晚新西兰发生7.8级强震，随后出现数百次余震。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。