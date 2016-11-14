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时事要闻 | 2016年 11月 14日 星期一 12:42 BJT

新西兰地震造成南岛一条河的大坝溃决 下游居民紧急疏散--电台

路透惠灵顿11月14日 - 新西兰国家广播电台周一引述政府消息称，该国遭遇的一系列地震使位于南岛克拉伦斯河上的大坝溃决，洪水向下游冲去。

“当局紧急敦促居民迁往地势高的地带，”新西兰国家广播电台引述Marlborough区地方议会的声明称。昨晚新西兰发生7.8级强震，随后出现数百次余震。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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