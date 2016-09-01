版本:
中国
时事要闻 | 2016年 9月 1日 星期四 09:54 BJT

新西兰东北海域发生6.0级地震 暂无海啸预警及伤亡报告

路透悉尼9月1日 - 美国地质调查局公布，新西兰吉斯伯恩东北188公里(116英里)海域周四发生6.0级地震。

地震并未立即触发海啸预警。目前尚无任何受损或伤亡报告。(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐