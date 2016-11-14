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时事要闻 | 2016年 11月 14日 星期一 09:07 BJT

新西兰基督城附近发生6.2级地震--USGS

路透悉尼11月14日 - 美国地质调查局(USGS)称，新西兰南岛周一再次发生6.2级地震。几小时前发生的强震导致两人丧生，南岛东部海岸的建筑物损毁。

最新这次地震震级起初测为6.8级，发生时间为0045GMT，震源深度10公里(6英里)，在基督城东北部约120公里(75英里)。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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