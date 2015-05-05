巴布亚新几内亚发生7.4级地震（更新版）

路透悉尼5月5日 （记者 Matt Siegel） - 美国地质调查局（USGS）称，巴布亚新几内亚周二发生7.4级地震，震中位于该国南部小镇Rabaul以南大约150公里处。

太平洋海啸预警中心发布了震中方圆300公里内可能发生海啸的预警。但该中心称，预计太平洋不出现范围可达夏威夷的破坏性海啸。

地震发生在0140 GMT时分，起初估计震级为7.5级，震源深度63公里，是该地区发生的最新一次强震。

当地一家酒店Rabaul Hotel的经营者Susan McGrade称，城里震感强烈，泳池的水都溅了出来，但目前尚未有损失迹象。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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