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时事要闻 | 2012年 5月 14日 星期一 18:57 BJT

秘鲁和智利边境发生两起5.9级地震

路透5月14日电---美国地质调查局称，秘鲁和智利边境附近周一发生两次规模5.9级的地震。

第一次地震发生在1000 GMT，震源在秘鲁境内，位於秘鲁Moquegua西南32英里，震源深度为39.8英里。

第二次地震发生的时间与第一次相差几秒，震源在智利境内，位於秘鲁Tacma东南45英里，震源深度为13.9英里。初次报告的震级为6.0。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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