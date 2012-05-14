秘鲁和智利边境发生两起5.9级地震

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透5月14日电---美国地质调查局称，秘鲁和智利边境附近周一发生两次规模5.9级的地震。
第一次地震发生在1000 GMT，震源在秘鲁境内，位於秘鲁Moquegua西南32英里，震源深度为39.8英里。
第二次地震发生的时间与第一次相差几秒，震源在智利境内，位於秘鲁Tacma东南45英里，震源深度为13.9英里。初次报告的震级为6.0。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。