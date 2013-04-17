巴布亚新几内亚周三发生6.8级强震--USGS

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透悉尼4月17日 - 美国地质调查局称，巴布亚新几内亚北部海岸附近周三发生强震，初步测定震级为6.8级，震源深度8公里。
位于夏威夷的太平洋海啸预警中心在声明中称，此次地震不会引发大范围海啸，但警告称，类似规模的地震可在震中100公里范围内区域引发毁灭性海啸。
澳大利亚气象局表示，对澳大利亚没有海啸威胁。
目前尚无人员伤亡或财产损失的报告。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。