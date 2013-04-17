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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 09:29 BJT

巴布亚新几内亚周三发生6.8级强震--USGS

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼4月17日 - 美国地质调查局称，巴布亚新几内亚北部海岸附近周三发生强震，初步测定震级为6.8级，震源深度8公里。

位于夏威夷的太平洋海啸预警中心在声明中称，此次地震不会引发大范围海啸，但警告称，类似规模的地震可在震中100公里范围内区域引发毁灭性海啸。

澳大利亚气象局表示，对澳大利亚没有海啸威胁。

目前尚无人员伤亡或财产损失的报告。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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