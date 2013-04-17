巴布亚新几内亚周三发生6.8级强震--USGS

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼4月17日 - 美国地质调查局称，巴布亚新几内亚北部海岸附近周三发生强震，初步测定震级为6.8级，震源深度8公里。
位于夏威夷的太平洋海啸预警中心在声明中称，此次地震不会引发大范围海啸，但警告称，类似规模的地震可在震中100公里范围内区域引发毁灭性海啸。
澳大利亚气象局表示，对澳大利亚没有海啸威胁。
目前尚无人员伤亡或财产损失的报告。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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