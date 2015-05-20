突发新闻：所罗门群岛附近发生7.0级强震，预计不会引发海啸

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透悉尼5月21日 - 美国地质调查局(USGS)表示，南太平洋的所罗门群岛附近周四发生7.0级的强烈地震，但预计不会引发海啸，目前尚无伤亡报告。
USGS称，地震震中位于所罗门群岛和瓦努阿图(Vanuatu)之间的圣克鲁斯岛(Santa Cruz Island)附近，震源深度10公里(6英里)。
太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)表示，根据其获得数据测定是次地震为6.9级，并称预计不会引发海啸。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。