台湾南部地震造成116人遇难 倒坍大楼搜救工作结束

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透台北2月13日 - 台湾南部2月6日发生强震，台南市维冠金龙大楼在地震中倒塌，造成的遇难人数目前达到114人，倒塌大楼的搜救工作周六结束。
台南市长赖清德在当地电视台直播的讲话中称，倒坍大楼的搜救工作结束。从楼内救出的最后一名受困者为谢振宇（Hsieh Chen-yu），此人是倒坍大楼管理委员会的一员。
台南市官员称，所有据信失踪人员目前已被列为失踪人员。
地震还在台南市其它地区造成两人死亡。
赖清德称，救援人员在维冠金龙大楼内共发现289名受困者，175人幸存，其中有96人被送往医院。
当地有关部门正在对维冠金龙大楼倒坍的原因进行调查，本周早些时候有三人被羁押，当中包括大楼开发商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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