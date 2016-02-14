台湾南部地震造成116人遇难 倒坍大楼搜救工作结束

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透台北2月13日 - 台湾南部2月6日发生强震，台南市维冠金龙大楼在地震中倒塌，造成的遇难人数目前达到114人，倒塌大楼的搜救工作周六结束。
台南市长赖清德在当地电视台直播的讲话中称，倒坍大楼的搜救工作结束。从楼内救出的最后一名受困者为谢振宇（Hsieh Chen-yu），此人是倒坍大楼管理委员会的一员。
台南市官员称，所有据信失踪人员目前已被列为失踪人员。
地震还在台南市其它地区造成两人死亡。
赖清德称，救援人员在维冠金龙大楼内共发现289名受困者，175人幸存，其中有96人被送往医院。
当地有关部门正在对维冠金龙大楼倒坍的原因进行调查，本周早些时候有三人被羁押，当中包括大楼开发商。(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。