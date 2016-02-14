台湾南部地震造成116人遇难 倒坍大楼搜救工作结束

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北2月13日 - 台湾南部2月6日发生强震，台南市维冠金龙大楼在地震中倒塌，造成的遇难人数目前达到114人，倒塌大楼的搜救工作周六结束。

台南市长赖清德在当地电视台直播的讲话中称，倒坍大楼的搜救工作结束。从楼内救出的最后一名受困者为谢振宇（Hsieh Chen-yu），此人是倒坍大楼管理委员会的一员。

台南市官员称，所有据信失踪人员目前已被列为失踪人员。

地震还在台南市其它地区造成两人死亡。

赖清德称，救援人员在维冠金龙大楼内共发现289名受困者，175人幸存，其中有96人被送往医院。