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时事要闻 | 2015年 12月 7日 星期一 18:11 BJT

塔吉克斯坦发生7.2级地震 新德里有震感（更新版）

路透新德里/阿拉木图12月7日 - 美国地质调查局和目击者称，塔吉克斯坦周一发生7.2级地震，印度首都新德里和巴基斯坦的建筑物出现晃动。

塔吉克斯坦紧急情况委员会一名发言人称，尚没有地震造成人员伤亡或财产损失的信息。俄新社援引俄罗斯国防部称，地震未对俄罗斯在塔吉克斯坦的军事基地造成影响。

美国地质调查局称，震中位于Karakul西南111公里处。这里是人口稀少的山区。

塔吉克斯坦首都杜尚别的一位居民通过电话向路透表示，杜尚别有震感，但称震感不强烈。（完）

编译：李富强/刘珞焱 发稿：程芳

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