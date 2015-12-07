塔吉克斯坦发生7.2级地震 新德里有震感（更新版）

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透新德里/阿拉木图12月7日 - 美国地质调查局和目击者称，塔吉克斯坦周一发生7.2级地震，印度首都新德里和巴基斯坦的建筑物出现晃动。
塔吉克斯坦紧急情况委员会一名发言人称，尚没有地震造成人员伤亡或财产损失的信息。俄新社援引俄罗斯国防部称，地震未对俄罗斯在塔吉克斯坦的军事基地造成影响。
美国地质调查局称，震中位于Karakul西南111公里处。这里是人口稀少的山区。
塔吉克斯坦首都杜尚别的一位居民通过电话向路透表示，杜尚别有震感，但称震感不强烈。（完）
编译：李富强/刘珞焱 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。