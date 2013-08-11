突发新闻：中国西藏发生5.7级地震，暂无损失报告--美国地质调查局

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿8月11日 - 美国地质调查局(USGS)表示，中国西藏地区周一凌晨发生5.7级地震，震源深度约为31英哩（50公里）。
本次地震震中在中国西藏自治区昌都地区西南偏南89英哩(143公里)，最初报告为6.1级。
5.7级地震属于中等强度，可能会造成较大破坏。
目前尚无有关损失或伤亡情况的报告。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。