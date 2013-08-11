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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 06:14 BJT

突发新闻：中国西藏发生5.7级地震，暂无损失报告--美国地质调查局

路透华盛顿8月11日 - 美国地质调查局(USGS)表示，中国西藏地区周一凌晨发生5.7级地震，震源深度约为31英哩（50公里）。

本次地震震中在中国西藏自治区昌都地区西南偏南89英哩(143公里)，最初报告为6.1级。

5.7级地震属于中等强度，可能会造成较大破坏。

目前尚无有关损失或伤亡情况的报告。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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