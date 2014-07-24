在中国收取专利费不易 高通9月当季营收展望低于市场预期

2014年2月24日在巴塞罗那电子大会中拍到的高通展台。 REUTERS/Albert Gea

路透旧金山7月23日 - 美国无线芯片大厂高通(QCOM.O)的9月当季营收展望低于华尔街预期，股价周三下跌。该公司表示，向中国的一些制造商收取专利费存在困难。

由于美国等富裕市场的智能手机出货势头减弱，注意力已转向中国。在中国新型高速4G网络的推动下，对于采用领先技术的智能手机的新需求增强。

但高通总裁Derek Aberle在接受采访时表示，向中国的一些设备生产商收取许可费，目前面临一些困难。

“这对我们刚刚公布的第三季业绩产生了一些影响，预计下一季度影响更大，在我们解决这些问题之前，这种情况可能持续几个季度，”Aberle说。

虽然高通的营收主要来自出售基带芯片(用于实现手机与运营商网络之间通信的芯片），但多数利润却来自其应用广泛的CDMA蜂窝通信技术专利授权。

Evercore分析师Mark McKechnie表示，高通过去在中国难以收取技术专利费，而近期，为中国消费者生产低成本电子产品的当地厂商数量迅速增多，让情况变得更加复杂。

“那里有许多新厂商在积极生产新型4G手机和平板电脑，”McKechnie说。“高通已经在中国拥有大量许可厂商，向其支付专利费，但上述新情况未来几年将对该公司构成一大挑战。”

虽然中国和中国移动[CHNMC.UL]为高通提供了重要的发展机遇，但该公司亦面临监管压力。中国反垄断监管机构正在进行调查，怀疑高通过度收费和滥用其市场地位。这项指控若成立，可能导致超过10亿美元的罚款。

高通周三公布，第三季营收为68.1亿美元，较上年同期增长9%。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为65.2亿美元。

该公司第三季净利达22.4亿美元，增长42%。稀释后的公认会计原则(GAAP)每股盈余为1.31美元。非GAAP每股盈余为1.44美元，远高于该公司此前预估区间1.15-1.25美元的中点。

高通表示，9月截止的会计年度第四季营收将为65-74亿美元，区间中点约为69.5亿美元。分析师平均预估为71.5亿美元。

高通股价盘后时段下跌4.72%，常规交易时段收涨0.09%，报81.60美元。(完)

(编译/审核 张涛/郑茵/许娜/杜明霞)

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