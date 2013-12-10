高通计划生产64位智能手机处理器

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透旧金山12月9日（记者 Noel Randewich） -高通周一称，该公司将生产64位智能手机处理器，由此可提高移动设备的运行效率。64位处理器是个人电脑的常见配置，苹果(AAPL.O)已在iPhone手机上率先应用了该型处理器。
高通(QCOM.O)表示，新的Snapdragon410处理器还将具备4G移动网络技术，并针对快速增长的中国市场。2014年下半年，该处理器将现身中国低端智能手机市场。
高通负责Snapdragon产品营销的高级总监Michelle LeydenLi表示，4G和64位技术将成为高通产品的标准。
在苹果iPhone的带领下，智能手机在向64位处理器迈进，将缩小手机处理器与笔记本、台式机和服务器处理器之间的差距。
三星电子(005930.KS)也表示，计划在其智能手机上使用64位处理器。
64位处理器可以利用更大容量的内存，移动设备可能更快更高效地运行。目前大多数移动设备使用的仍是32位处理器。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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