高通计划生产64位智能手机处理器

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Noel Randewich
路透旧金山12月9日 - 高通周一称，该公司将生产64位智能手机处理器，由此可提高移动设备的运行效率。64位处理器是个人电脑的常见配置，苹果 已在iPhone手机上率先应用了该型处理器。
高通 表示，新的Snapdragon 410处理器还将具备4G移动网络技术，并针对快速增长的中国市场。2014年下半年，该处理器将现身中国低端智能手机市场。
高通负责Snapdragon产品营销的高级总监Michelle Leyden Li表示，4G和64位技术将成为高通产品的标准。
在苹果iPhone的带领下，智能手机在向64位处理器迈进，将缩小手机处理器与笔记本、台式机和服务器处理器之间的差距。
三星电子 也表示，计划在其智能手机上使用64位处理器。
64位处理器可以利用更大容量的内存，移动设备可能更快更高效地运行。目前大多数移动设备使用的仍是32位处理器。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选