高通将以约470亿美元的企业价值收购恩智浦半导体

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透10月27日 - 高通(Qualcomm) (QCOM.O)周四表示，已同意以约470亿美元的企业价值收购恩智浦半导体(NXPI.O)，该公司目前正寻求将其芯片的应用范围从手机向汽车领域扩张。
两家公司称，合并后的公司每年营收料将超过300亿美元。
高通表示，将提出每股110美元的收购价，较恩智浦半导体周三收盘价溢价11.5%。(完)
(编译 汪红英；审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。