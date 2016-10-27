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国际财经 | 2016年 10月 27日 星期四 19:09 BJT

高通将以约470亿美元的企业价值收购恩智浦半导体

路透10月27日 - 高通(Qualcomm) (QCOM.O)周四表示，已同意以约470亿美元的企业价值收购恩智浦半导体(NXPI.O)，该公司目前正寻求将其芯片的应用范围从手机向汽车领域扩张。

两家公司称，合并后的公司每年营收料将超过300亿美元。

高通表示，将提出每股110美元的收购价，较恩智浦半导体周三收盘价溢价11.5%。(完)

(编译 汪红英；审校 王洋)

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