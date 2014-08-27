独家：高通可能面临欧盟反垄断调查--消息人士

2011年2月7日在圣迭戈拍到的高通公司总部。 REUTERS/Mike Blake

路透布鲁塞尔8月26日 - 三位熟知内情消息人士周二说，全球最大移动晶片(芯片)制造商--高通(QCOM.O)可能遭到欧盟进行反垄断调查，该案系与高通对手英伟达(Nvidia)(NVDA.O)旗下企业四年前的指控有关。

欧盟的调查时间点对高通而言颇为尴尬，高通现正努力解决中国发改委对其定价做法涉嫌垄断的调查案。如果欧盟判定高通确实违反欧盟规定的话，高通可能面临最高达25亿美元的罚金。

“执委会可能在夏季之后立案调查，”一位消息人士说。由于事涉敏感，这位人士不愿具名。

英国手机晶片制造商Icera在2010年6月向欧盟提告，指控高通有反竞争的行为。Icera在2011年被英伟达收购。

该案细节从未对外公布。但根据另一位熟知内情人士说，Icera指控高通利用与专利有关的奖励，以及对晶片组的排他性定价，使得客户不愿和Icera往来。

到目前为止，这一议题在欧盟执委会日程中的重要性似乎有所下降，最近一次要求高通提供有关信息的要求还是在去年7月发出的。

不过一名消息人士称，欧洲第二高等法院6月以滥用市场优势为由，对美国晶片大厂英特尔(INTC.O)课以11亿欧元创纪录罚款后，监管机构决定加快高通案的审理。

对于欧盟反垄断机构来说，展开调查前先耗费数年时间立案是很常见的。

欧盟执委会反垄断政策发言人Antoine Colombani不愿置评，高通亦未发表评论。若企业被认定违反了欧盟反垄断规定，最高可能被课以相当于该企业全球营收10%的罚款。

Nabarro的反垄断律师Rachel Bickler称，由于欧盟国家的科技企业希望通过开发创新产品来提升自身的竞争力，此类案件对于欧盟而言有着特殊的意义。

“目前与专利相关的问题很受关注。我估计执委会未来仍会非常重视与技术及技术取得有关的案件。”

欧盟反垄断当局在2010年放弃了针对高通已进行四年的调查，因此前瑞典移动通信设备厂商爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)及美国晶片业者德州仪器(德仪/Texas Instruments)(TXN.O)撤销了对高通的投诉。

而韩国公正交易委员会在2009年对高通处以2,730亿韩元(2.686亿美元)罚金，因该公司滥用在码分多址(CDMA)调制解调器晶片市场主导地位，这是该机构有史以来针对一家公司开出的最大罚单。当时CDMA调制解调器用于三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)生产的手机。(完)

(编译 李婷仪/徐文焰；审校 龚芳)

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