高通支付9.75亿美元以和解中国反垄断调查

美国移动芯片制造商高通已同意向中国支付9.75亿美元罚金，用于了结中国政府对其已进行14个月的反垄断行为调查，这创下中国史上最大笔的企业罚款纪录。中国国家发展和改革委反垄断局局长许昆林表示，对高通的罚款不是主要目的，目的是为了恢复这个领域的竞争秩序。路透