焦点：韩国向高通开出8.54亿美元罚单 因违反竞争法

2016年11月2日，美国加州圣迭戈，高通公司一栋建筑上的企业标识。 REUTERS/Mike Blake

路透韩国世宗市/旧金山12月28日 - 因美国芯片生产商高通(Qualcomm)(QCOM.O)在专利授权和数据机(调制解调器，modem)芯片(晶片)销售方面有不公平商业行为，韩国公平交易委员会(KFTC)对其开罚1.03万亿韩元(8.54亿美元)。高通表示将向法院提出异议。

这是韩国有史以来开出的最大罚单，也是高通获利最丰厚的无线专利授权业务遭受的最新反垄断打击。该项业务正面临智能手机市场降温的逆境。高通股价在纳斯达克收跌2.23%。

KFTC周三裁定，高通滥用其市场主导地位，在销售modem芯片时强迫手机厂商为许多没有必要的专利支付版权费。

KFTC表示，高通还拒绝或限制授权竞争对手使用与modem芯片相关的标准关键专利技术，阻碍了这些厂商的销售，并让它们的产品容易面临诉讼，比如英特尔(INTC.O)、三星电子(005930.KS)及联发科(2454.TW)等对手。

监管机构责令高通，如果对方提出要求，高通应以诚意态度，与芯片生产竞争对手协商专利使用权许可问题，与手机厂重新商谈芯片供应协议。这些举措如果生效，将影响该公司与苹果(AAPL.O)、英特尔、三星以及华为[HWT.UL]等大型科技企业的交易。

KFTC秘书长Shin Young-son在世宗召开的媒体吹风会上表示，监管机构审议期间，包括苹果、英特尔、联发科和华为在内的外资企业也发表了看法。

高通表示，该公司将申请暂缓执行该纠正令，并针对这一判决向首尔高等法院提出上诉。该公司还将对罚款金额及其计算方法提出上诉。

“高通强烈反对KFTC宣布的决定，”该公司声明称。

台湾一位业内高管表示，韩国政府的判决意味着，手机生产商以及科技供应链当中其它采购高通芯片的企业将可迎来成本降低。因事情敏感性原因，这位高管要求匿名。

**被监管机构盯上**

高通在全球各地面临一系列反垄断裁决与调查。在中国遭到14个月反垄断调查后，高通于2015年2月认罚9.75亿美元；欧盟也在2015年12月指控该公司滥用市场权力妨碍竞争。

AB Bernstein的分析师Stacy Rasgon表示，虽然这次罚款本身金额巨大，但韩国公平交易委员会命令高通改变商业行为，未来对公司的影响更大。

他说，如果该裁决迫使高通授权英特尔等对手使用某些芯片专利，高通将面临重大挑战。

他并称，诉讼可能要在韩国法院耗时几年。

包括美国和台湾在内的其他地区的监管机构，也在对高通进行调查。韩国公平交易委员会的行动可能成为其他监管机构的参照。(完)