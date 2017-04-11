高通对苹果诉讼发起反击 指控苹果陈述不实

路透4月11日 - 高通(QCOM.O)对苹果(AAPL.O)1月在美国提出的指控发出反击，称苹果违反与该公司之间的协议，并通过不实陈述在世界各地对诱使对该公司业务的监管攻击。

苹果控告高通芯片收费过高，并拒绝支付约10亿美元已经答应的回扣。在这起诉讼提出的前几天，美国政府指控高通使用不利于市场竞争的策略，以在关键的手机半导体元件上维持垄断地位。

“苹果对高通发起全球性攻击，正试图运用其庞大的市场实力来胁迫高通接受不公平且不合理的授权条件，”高通周一发布声明指出。

高通向加州南区美国地方法院对苹果的诉讼发起反控。

高通在声明中指出，苹果违反了制造iPhone及iPad等产品的授权协议。

高通同时表示，苹果试图威胁高通不得公开配置其芯片的iPhone效能相对优异的表现，同时对于使用高通数据机(调制解调器)及竞争对手数据机的iPhone效能差异，苹果也陈述不实。

苹果对高通的声明做出回应，重申1月的声明，即高通权利金收费过高，并从与高通专利无关的苹果专利技术中获益。

根据北京知识产权法院，苹果1月也在北京控告高通，指控高通滥用其在芯片行业的势力，请求10亿元人民币(1.4532亿美元)的损害赔偿。(完)