高通执行长称仍不了解为何在华遭反垄断调查

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透拉斯维加斯1月8日 -美国移动芯片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)执行长雅各布斯周三表示，就该公司去年底在中国开始接受反垄断调查一事，当局尚未告知其具体原因。
去年11月，高通宣布中国国家发展与改革委员正在对该公司进行反垄断调查，并称未发现可能违规的操作。
“我们真的不明白，”雅各布斯在拉斯维加斯消费电子展(Consumer ElectronicsShow)上接受路透采访时表示。他还称，各国当局进行反垄断调查而不披露原因，这并不少见。
高通此后按中国发改委要求，向后者递交了相关文件。
部分专家表示，中国政府可能在寻找专利特许权谈判的砝码，或是转而支持与高通竞争的国内供应商。高通是全球4G技术领军者。4G技术又称长期演进(LTE)技术。
“我们与运营商关系不错，因为我们给了他们很多帮助，”雅各布斯称，“中国有一些芯片组制造商被一家公立大学收购，所以现在存在着各种各样的因素。”
“我现在不会单独指出某家公司，但我们肯定拥有朋友，也肯定有些敌对公司，”雅各布斯表示。他将于3月卸任执行长一职，继任者为首席运营官Steve Mollenkopf。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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