高通在中国面临反垄断调查

2013年2月27日，在巴塞罗那举行的全球移动通讯大会上，一位男子从高通公司的广告标识旁走过。 REUTERS/Albert Gea

* 中国监管机构没有说明对高通进行调查的原因

* 中国是智能手机的关键成长市场

* 高通股价收低

路透11月25日 -美国手机芯片厂商高通(Qualcomm)(QCOM.O)周一表示，中国监管机构对其进行反垄断调查，一些专家指出，中国政府这么做可能是在为专利费谈判争取筹码。

中国最大的手机运营商准备明年采用4G无线技术，高通原本希望那将给其带来新的专利费收入来源。高通称不知道公司在哪方面违反了垄断规定，但将配合中国发改委(NDRC)的调查。

据高通称，中国发改委未说明公司被调查的原因。中国媒体周日援引发改委一名官员的话报导，监管机构将加大对从科技到医药等六大行业的反垄断调查。

高通是全球最大手机芯片制造商，随着智能手机成长正从美国转向发展中国家，该公司视中国为关键市场。中国移动(0941.HK)正着手准备利用高通研发的技术升级至高速网络。

高通公布，截至9月的12个月，来自中国的营收为123亿美元，相当于营收总额的49%。

根据Raymond James的分析师TavisMcCourt，中国制造的智能手机有许多用于出口，因此中国市场实际上占到高通芯片出货和授权营收的约五分之一。

一些分析师猜测，中国发起反垄断调查的目的可能是在4G无线网络基建展开前，在与高通的专利费协商中争取筹码。分析师还推论，中国政府或将采取行动支持国内供应商，与高通进行竞争。高通是4G技术的全球领导者。分析师还推测，北京当局也许会采取措施支持本地供应商与高通展开竞争。高通是4G技术的全球领先者，4G技术亦是所谓的长期演进技术(LTE)。

BroadcomBRCM.O、英特尔(INTC.O)和其他芯片制造商因自身的LTE元件问题而没能如期实现目标，而高通是LTE领域的主要业者；中国移动计划明年推出LTE，以提高手机传输数据的速度。

前述分析师McCourt在报告中称，“我们猜这次调查与中国移动2014年初即将推出分时长期演进技术(TD-LTE)有关，高通与中国手机厂商关于芯片定价及授权定价的协商可能目前正在进行。”

高通发言人拒绝对此发表评论，但在上周该公司举行的投资者会议上，高通执行长PaulJacobs及其他高层着重提到中国市场和在中国即将推出的LTE是提高智能手机芯片销量的大好机会，而且随着LTE的采用，高通将获得新的专利费收入来源。

高通股价周一在Nasdaq市场收低0.64%，报72.49美元。

据研究机构IHSiSuppli数据，受中国、日本和德国等主要市场网络扩建的推动，2013年用于4G技术的基础设施支出将较2012年的87亿美元增加近两倍，至243亿美元。(完)

(编译 李爽/王兴亚/于春红; 审校 白云/戴素萍)

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