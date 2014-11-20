李克强称高通在中国的机遇大于挑战

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透北京11月20日 - 中国总理李克强周四表示，高通(QCOM.O)在中国的机遇大于挑战；高通正准备面对中国可能创记录新高的反垄断罚款。
李克强是在世界互联网大会上发表上述评论，这是高通2013年11月接受反垄断监管机构发改委调查以来，首度有中国高级领导人就此事置评。
高通一直在与中国发改委进行磋商，很快料将取得和解。
在与高通董事长Paul Jacobs及其他科技企业高管周四共同参与的一项活动中，李克强称，他相信高通能够与中国反垄断机构找到解决问题的办法，但也强调称，科技企业在中国市场需要“平等的竞争环境”。(完)
(编译/审校 张明钧/于春红/艾茂林)
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路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。