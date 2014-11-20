李克强称高通在中国的机遇大于挑战

路透北京11月20日 - 中国总理李克强周四表示，高通(QCOM.O)在中国的机遇大于挑战；高通正准备面对中国可能创记录新高的反垄断罚款。

李克强是在世界互联网大会上发表上述评论，这是高通2013年11月接受反垄断监管机构发改委调查以来，首度有中国高级领导人就此事置评。

高通一直在与中国发改委进行磋商，很快料将取得和解。

在与高通董事长Paul Jacobs及其他科技企业高管周四共同参与的一项活动中，李克强称，他相信高通能够与中国反垄断机构找到解决问题的办法，但也强调称，科技企业在中国市场需要“平等的竞争环境”。(完)

(编译/审校 张明钧/于春红/艾茂林)

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