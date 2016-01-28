高通预估获利疲软 移动设备芯片需求放缓

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月27日 - 高通(QCOM.O)对当前季度获利的预估低于分析师预期，因移动设备市场放缓，削弱对该公司芯片的需求。
高通表示，预期第二季移动设备芯片出货将较上年同期下滑16-25%。该公司的客户包括苹果(AAPL.O)。
高通同时预期第三代及第四代移动通讯(3G & 4G)设备出货将下滑4-14%，这将损及其授权业务营收。
此前一天，美国消费电子巨擘苹果预估营收将出现13年来首见的下滑，并公布史上最低的iPhone出货增幅，因关键的中国市场出现转弱迹象。各种迹象暗示这家高科技业者的爆炸性增长时代可能行将结束。
高通周三盘后股价下跌3%。
高通在公布业绩后的电话会议上下修高阶产品出货预估，因某个大客户“实际销售(sell-through)速度低于预期”。
高通移动设备芯片第一季出货下滑10%，拖累设备及服务营收下滑21.6%。
授权营收下滑10.4%。
**疲弱的展望**
高通预期第二季经调整的每股盈余(EPS)为0.90-1.00美元，不及汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预估的1.01美元。
其营收预估49-57亿美元也基本低于分析师预期的56.8亿美元。
截止12月27日当季，可归于高通的净利下降24%至15亿美元，合每股0.99美元。
扣除特殊项目的EPS为0.97美元，超过分析师平均估计的0.90美元，得益于该公司大举缩减成本。
营收减少18.7%至57.8亿美元。
高通股价在盘后交投于47.07美元。截至周三收盘，该股在过去12个月已下跌三分之一。(完)
(编译 张明钧/徐文焰；审校 张涛/杜明霞)
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