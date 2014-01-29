高通遭中国反垄断调查 或面临天价罚单

路透北京1月29日 -全球最大手机芯片制造商--高通(Qualcomm)(QCOM.O)在中国的反垄断调查中，可能将被开出10亿美元以上的天量罚单，对于面临中国当局加强监管的外资企业而言，这带来恐将遭受重罚的威胁。

中国国家发展和改革委员会去年对高通发起调查，当前正与高通进行对话，高通本月表示，仍不清楚这项调查的根据。

高通遭到调查及面临可能罚款之际，发改委正在锁定关注信息科技提供商，特别是向移动设备和网络授权专利技术使用的企业。罚款金额可能取决于高通与发改委的协商情况。

行业专家表示，随着中国在今年开始铺设4G移动网，发改委试图降低国内成本。

“某些角度来看，这是一个比胆量游戏。”美国纽约律师事务所Ingram, Yuzek,Gainen, Carrolland Bertolotti的反垄断专家Yee Wah Chin称。

“尽管(罚款)金额或许很吸引发改委，但是若高通在技术和专利授权方面做出各种承诺，发改委应该也很乐于见到，”她对路透表示。

根据反垄断法，中国发改委可以按一家公司的上年营收处以1-10%的罚款。截至9月29日的财年里，高通在中国市场营收达到123亿美元，占其全球营收的将近一半。

多位律师表示，如果高通未能在与发改委的协商中做出妥协，罚金有可能会极高。

“我们希望继续全面配合发改委。”高通发言人Christine Trimble在被问及调查事宜时表示。

反垄断法中并没有详细说明最高10%的罚金是按照全球还是国内营收来、或者是某一产品线来计算。

按照最低的法定门槛计算，高通的罚金可能会超过婴儿配方奶粉案的罚款数额。如果以最高的罚金比例来算，那么将和美国以及欧洲的主要反垄断案裁决金额相近。

如果得罪了中国监管层，高通将付出惨痛代价。过去两年，高通在中国的营收增长了逾一倍，从2011年的47亿美元上涨到了2013年的123亿美元。

根据研究机构Canalys指出，2015年大中华地区4G智能手机出货量预计将增加约三分之一，超过5亿台，其中许多将是使用高通技术。

一些专家表示，发改委开始调查IT厂商，是因为希望降低国内成本。

“发改委已经选中一些特定市场，同时他们对于那个市场的价格应该如何也已有定见，”纽约律师Chin表示。(完)

(编译 田建华/洪曦；审校 蔡美珍)

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