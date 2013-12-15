高通营运长升职 打消微软挖角可能

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透旧金山12月13日 - 全球最大的手机芯片生产商高通(QCOM.O)周五意外任命营运长SteveMollenkopf为公司执行长，从而打消了此人被微软(MSFT.O)挖走出任其执行长的可能性。
高通现任执行长PaulJacobs在采访中对路透表示，Mollenkopf原已被选为他的接班人，现在这项接班计划加快进行，以免这位高管被其它公司挖走。现年51岁的Paul Jacobs是高通公司联合创始人之子。
“我们的管理人员极富才能，也非常抢手，”Jacobs在被路透问及这项提拔是否和微软的挖角有关时这样回答。
“时间比原计划稍微提前了一点，但关键是要确保我们管理的连续性，”Jacobs说。
Jacobs和Mollenkopf均拒绝具体谈论微软，亦不愿提及Mollenkopf是否获得了微软的工作机会。微软正在寻找一位继任者，接替即将退休的执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)。
彭博新闻周四报导指出，微软正将高通营运长Mollenkopf列为新任执行长考虑人选之一。
高通股价周五在Nasdaq市场持平于72.73美元，暗示投资者认为这一变化不会产生什么影响。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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