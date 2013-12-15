高通营运长升职 打消微软挖角可能

路透旧金山12月13日 - 全球最大的手机芯片生产商高通(QCOM.O)周五意外任命营运长SteveMollenkopf为公司执行长，从而打消了此人被微软(MSFT.O)挖走出任其执行长的可能性。

高通现任执行长PaulJacobs在采访中对路透表示，Mollenkopf原已被选为他的接班人，现在这项接班计划加快进行，以免这位高管被其它公司挖走。现年51岁的Paul Jacobs是高通公司联合创始人之子。

“我们的管理人员极富才能，也非常抢手，”Jacobs在被路透问及这项提拔是否和微软的挖角有关时这样回答。

“时间比原计划稍微提前了一点，但关键是要确保我们管理的连续性，”Jacobs说。

Jacobs和Mollenkopf均拒绝具体谈论微软，亦不愿提及Mollenkopf是否获得了微软的工作机会。微软正在寻找一位继任者，接替即将退休的执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)。

彭博新闻周四报导指出，微软正将高通营运长Mollenkopf列为新任执行长考虑人选之一。

高通股价周五在Nasdaq市场持平于72.73美元，暗示投资者认为这一变化不会产生什么影响。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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