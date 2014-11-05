高通2015年营收预测令人失望 中国反垄断调查令其承压

路透旧金山11月5日 - 美国无线芯片(晶片)厂商高通(QCOM.O)公布逊于预期的季度财报之后，给出了令人失望的2015年度营收预测。该公司继续在中国追讨专利授权费，并受到反垄断调查。

中国扩大高速4G网络的努力，正在推动市场对采用领先技术的智能手机的需求。但高通在中国受到长达11个月的反垄断调查，给其前景蒙上阴影。

华尔街担心：高通在中国可能面临超过10亿美元的罚款，而且可能被迫做出损害其获利丰厚的专利授权业务的让步。

周三，高通股价盘后下跌逾4%至73.71美元，之前在Nasdaq收于77.20美元。

“我们的2015财年展望反映了LTE在我们半导体业务中继续占领先地位，并受到我们在中国面临的与专利授权业务相关问题的影响，”高通在新闻稿中表示。

高通在7月时曾表示，公司难以向一些中国设备生产商收取授权费，其中越来越多的厂商在过去极少或从未与高通有过业务往来。

高通预期，2015会计年度营收将介于268-288亿美元。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均估值为289.1亿美元。

该公司还称，预计2015会计年度未按公认会计原则(GAAP)计算的每股盈余(EPS)介于5.05-5.35美元。分析师平均预估为5.58美元。

高通公布9月28日止的会计年度第四季营收为66.9亿美元，较上年同期增加3%。分析师此前平均预期为70.16亿美元。

高通第四季净利为18.9亿美元，较上年同期增长26%。按照GAAP计算的EPS为1.11美元，未按GAAP计算的EPS则为1.26美元。(完)

(编译 张涛/徐文焰；审校 白云)

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