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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 05:45 BJT

美股业绩: 高通业绩优于预期且上调财测指引,股价盘后上扬

路透纽约1月30日 - 美国手机芯片制造商高通(Qualcomm) 周三公布的会计年度第一季获利优于预期,且上调2013年财测目标,指因智能手机和高速无线服务的需求不断上升.

高通股价在周三美股盘后交易中劲扬6%.此前高通上调全年营收指引至介于234-244亿美元,之前其预估目标为230-240亿美元.

高通上调其年度每股盈利区间至4.25-4.45美元,之前其预估区间为4.12-4.32美元.

高通公布,截止12月底的季度获利19.1亿美元,或每股盈利1.09美元,上年同期分别为14亿美元或0.81美元.

扣除特殊项目,每股盈利为1.26美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预期为1.13美元.

期内营收升至60.2亿美元,高于上年同期的46.8亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预期为59亿美元.

高通股价在盘后交易中升至67.50美元,在Nasdaq常规交易时段收报63.53美元.(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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