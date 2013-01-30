美股业绩: 高通业绩优于预期且上调财测指引,股价盘后上扬

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
路透纽约1月30日 - 美国手机芯片制造商高通(Qualcomm) 周三公布的会计年度第一季获利优于预期,且上调2013年财测目标,指因智能手机和高速无线服务的需求不断上升.
高通股价在周三美股盘后交易中劲扬6%.此前高通上调全年营收指引至介于234-244亿美元,之前其预估目标为230-240亿美元.
高通上调其年度每股盈利区间至4.25-4.45美元,之前其预估区间为4.12-4.32美元.
高通公布,截止12月底的季度获利19.1亿美元,或每股盈利1.09美元,上年同期分别为14亿美元或0.81美元.
扣除特殊项目,每股盈利为1.26美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预期为1.13美元.
期内营收升至60.2亿美元,高于上年同期的46.8亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预期为59亿美元.
高通股价在盘后交易中升至67.50美元,在Nasdaq常规交易时段收报63.53美元.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
路透东京4月7日 - 日本公债价格周五上涨，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹，激发对债券等低风险资产的买需。 日本10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.050%，追平2月所及低位。10年期公债期货价格 升0.18点至150.60。 美国打击叙利亚，令人担心与俄罗斯冲突升级。俄罗斯在叙利亚内战中支持政府军。 美国对叙利亚发动军事打击，此时正值投资者越来越认为美国总统特朗普竞选时承诺的经济刺激措施中，很大一部分可能需要花费很长时间才能获得国会通过，还可能被延缓。 10年期美国公债收益率 触及四个半月低点2.289%，投资者等待美国非农就业数据，以及特朗普与中国国家主席习近平的会晤。 10年期美债收益率有效跌破2.3%，可能激发债市空头的一波空头回补。 当日涨跌 上日