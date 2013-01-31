更新版-美股业绩: 高通会计年度第一季业绩优于预期且上调全年财测

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路透纽约1月30日 - 美国手机芯片制造商高通(Qualcomm) 周三公布的会计年度第一季获利和营收优于分析师预期,且上调2013年财测目标,指因智能手机和高速无线服务的需求不断上升.

在周三盘后交易中,高通股价大涨6%,因较之市场对德州仪器 和Broadcom Corp 等芯片生产企业的低迷需求,高通的财测令投资者惊喜不已.

高通表示,预计中国和拉丁美洲等新兴市场增长强劲.该公司周三还宣布首席财务长将退休.

但即将卸任的财务长Bill Keitel在公司与分析师的电话会议上称,财测亦反映了宏观经济疲弱.

"鉴于全球宏观经济的持续不确定性,我们对未来一年维持谨慎看法,"Keitel称.应用材料 现任财务长George Davis 3月将接替Keitel一职.

高通因市场对智能手机的旺盛需求及全球网络运营商转向长期演进技术(LTE)这一高速无线技术而受益.在LTE方面,高通领先于竞争对手.

"趋势持续有利于高通,目前该公司在LTE方面是唯一可选方案,"MKM Partners分析师Daniel Berenbaum称,"这一季表现很好,而且财测也非常强劲."

在为手机和平板电脑提供芯片以外,高通亦从不使用自身芯片的手机生产商那里而获得特许使用金.

高通上调全年营收预估至介于234-244亿美元,之前其预估目标为230-240亿美元.

高通上调每股盈利(EPS)区间至4.25-4.45美元,之前其预估区间为4.12-4.32美元.

高通公布,截止12月30日的季度获利19.1亿美元,或每股盈利1.09美元,上年同期分别为14亿美元或0.81美元.

扣除特殊项目,每股盈利为1.26美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预期为1.13美元.

期内营收升至60.2亿美元,高于上年同期的46.8亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预期为59亿美元.

高通股价在周三盘后交易中升至67.40美元,此前在常规交易时段于Nasdaq市场收报63.53美元.(完)