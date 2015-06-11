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国际财经 | 2015年 6月 12日 星期五 07:39 BJT

高通任命Frank Meng为中国业务董事长

路透6月11日 - 美国芯片生产商高通(Qualcomm)(QCOM.O)表示，已经任命经验老道的Frank Meng担任中国业务董事长。高通总营收中有一半来自中国市场，但该公司近期在中国市场遇挫。

高通盘初上升0.5%，周三收报67.31美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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