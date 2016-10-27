高通将以约470亿美元的企业价值收购恩智浦半导体（更新版）

路透10月27日 - 高通(Qualcomm)(QCOM.O)周四表示，已同意以约470亿美元的企业价值收购恩智浦半导体(NXPI.O)，该公司目前正寻求将其芯片(晶片)的应用范围从手机向汽车领域扩张。

高通表示，将提出每股110美元的现金收购价，较恩智浦半导体周三收盘价溢价11.5%。

路透基于恩智浦截至10月2日3.44亿股摊薄股份计算，交易涉及的股权价值达到378.8亿美元。

高通计划通过库存现金和新债务来为交易筹资。

高通表示，交易预计在2017年底完成，设计的交易结构将以节税方式使用离岸现金流，以便快速降低杠杆率。

高通预计，交易一完成便会对立即明显增加经调整的获利，并在交易完成后的两年内每年实现5亿美元的节支。

此项交易将使得高通提高在快速增长的汽车行业的芯片供应商地位。

双方表示，合并后每年的营收预计将达到逾300亿美元。

目前高通正面临智能手机销售放缓的局面，而且也面临来自中国、台湾对手的激烈竞争。

据研究公司IHS，2015年高通处在按营收排名的国际半导体公司榜单第三名，而恩智浦则位列第七。

盘前恩智浦股价上涨2.4%至101美元，高通股价则上涨近2%至69.50美元。(完)