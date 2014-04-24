高通第二季营收同比增幅为2010年以来最小

路透旧金山4月23日 -芯片(晶片)生产商高通(QCOM.O)周三公布第二季营收增幅为2010年以来最小，因公司正在全力应付智能手机市场成长放缓且重心转向中国市场的局面。该消息令高通股价下滑。

智能手机行业的扩张逐渐远离美国等富裕市场，而转向中国等发展中国家，但那里的消费者更喜欢价格低廉的手机，因此高通一度令人印象深刻的营收增长势头正在减弱，公司正侧重于控制成本以维持盈利能力。

高通公布，会计年度第二季营收为63.7亿美元，较上年同期增长4%。根据汤森路透I/B/E/S，分析师之前平均预估为64.79亿。

此为公司营收在2010年6月当季同比萎缩2%以来的最小百分比增幅，也远远低于高通投资者一直习以为常的水平。

公司执行长SteveMollenkopf对路透表示，最近几个月公司在中国的营收增长低于预期，影响了高通这一季的业绩。目前，中国移动正准备新推出速度更快的4G-LTE网络。

他说，预计随着中国移动推出新的4G网络，高通在2014年会计年度稍后的表现将有改善。

“希望中国网络升级将会推动公司业务的复苏，”Bernstein分析师StacyRasgon指出。“不过在任何时候，一家半导体公司要追求后程发力复苏，还是会让人感到紧张。”

中国等发展中国家是高通的重要机会，因为这里的消费者逐步从功能手机转为使用智能手机，而且中移动推出4G网络，高通在该技术领域占据主导地位。

不过中国也为高通带来了挑战，因为还要与联发科(2454.TW)等同行展开较量，争夺华为和小米等中国智能手机生产商客户。

虽然高通的主要营收来源是出售基频(baseband)晶片，但获利却大多来自码分多址(CDMA)手机技术的专利授权。基频晶片可令手机与运营商网络进行通信。

该公司表示，12月当季手机平均售价介于221-227美元，高于公司在前次业绩声明中对9月当季平均售价的估计219-225美元。12月当季的手机平均售价用于计算高通3月当季的专利授权收入。

高通公布，第二季净利为19.6亿美元，增长5%。按照一般公认会计原则(GAAP)计算的稀释后每股盈余(EPS)为1.14美元。未按照GAAP计算的EPS为1.31美元，高于公司此前预计的1.15-1.25。分析师原先平均预期为1.22美元。

高通表示，目前预期全年未按照GAAP计算的EPS介于5.05-5.25美元，此前的预估区间介于5.00-5.20美元。

该公司称，第三季营收将介于62-68亿美元。分析师平均预期为65.92亿美元。

高通股价在盘后交易中下挫4.98%，此前在Nasdaq常规交易收高0.12%报80.71美元。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 王兴亚/戴素萍)

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