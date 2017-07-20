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高通季度获利锐减四成 受苹果诉讼战火殃及
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2017年7月20日 / 凌晨1点59分 / 2 天前

高通季度获利锐减四成 受苹果诉讼战火殃及

路透新闻部

1 分钟阅读

路透7月19日 - 美国芯片生产商高通(Qualcomm)(QCOM.O)公布季度获利锐减40%，该公司与苹果(AAPL.O)之间的专利权之争愈演愈烈损及业务。

高通股价周三盘后下跌2.3%至55.40美元。

高通表示业绩受挫，是因为苹果的代工厂商未支付权利金。

高通和苹果长久以来关系紧张，后者在1月首次控告前者，指控其对芯片索价过高，且拒不支付承诺的约10亿美元退款。

自此之后，双方互告，诉讼不断。

高通的专利授权操作，也受到世界各国政府及其他客户的密切关注。

该公司称，第三季业绩包括营运现金流减少，导致出现这种情况的原因是对黑莓(BBRY.O)的9.4亿美元付款，与韩国公平贸易委员会(KFTC)罚款相关的9.27亿美元付款，以及苹果对其代工制造商的未付款项。

高通预测当前季度调整后获利为每股0.75-0.85美元，营收为54-62亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预测调整后获利为每股0.90美元，营收为54.8亿美元。

在截至6月25日结束的第三季，归属公司的净利润从一年前的14.4亿美元或每股0.97美元，降至8.66亿美元或每股0.58美元。

营收下降11.1%至54亿美元。(bit.ly/2uAg96t)

扣除特殊项目，该公司每股盈余0.83美元，分析师的预测为0.81美元。(完)

编译 戴素萍/侯雪苹；审校 郑茵/白云

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