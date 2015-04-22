高通第二季获利锐减46% 预计第三季业绩逊于市场预期

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月22日 - 美国移动芯片生产商高通(Qualcomm) (QCOM.O)第二季获利下滑46%，并预计第三季营收及获利会低于分析师预期，称丢掉一个重要客户料损及旗舰产品骁龙(Snapdragon)芯片的销售。
公司周三还第二次下调全年营收及获利预测，称骁龙芯片销售低于预期料拖累下半年整体移动芯片业务的表现。
高通股价盘后跌2%。
高通还警告称，另一款芯片面临的“挑战”损伤其在中国的竞争力。在中国市场的增长一直慢于高通的预期。
公司在2月同意支付9.75亿美元罚金，结束了中国政府的长期反垄断调查。
该协议并要求高通降低在中国的权利金收费，损及了专利许可营收。
该公司预测第三季经调整获利为每股0.85-1美元，营收为54-62亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预测每股获利为1.14美元，营收为65亿美元。
高通将2015年经调整的每股获利预估从4.85-5.05美元调降至4.60-5.00美元，营收则从263-280亿美元降至250-270亿美元。
在3月29日止的第二季，可归属于高通的净利锐减46%至10.5亿美元，每股获利为0.63美元。
该公司扣除特殊项目的每股获利为1.40美元。
营收成长8.3%至68.9亿美元。
高通股价在盘后报67.40美元。(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张涛/许娜)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。