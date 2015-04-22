高通第二季获利锐减46% 预计第三季业绩逊于市场预期

路透4月22日 - 美国移动芯片生产商高通(Qualcomm) (QCOM.O)第二季获利下滑46%，并预计第三季营收及获利会低于分析师预期，称丢掉一个重要客户料损及旗舰产品骁龙(Snapdragon)芯片的销售。

公司周三还第二次下调全年营收及获利预测，称骁龙芯片销售低于预期料拖累下半年整体移动芯片业务的表现。

高通股价盘后跌2%。

高通还警告称，另一款芯片面临的“挑战”损伤其在中国的竞争力。在中国市场的增长一直慢于高通的预期。

公司在2月同意支付9.75亿美元罚金，结束了中国政府的长期反垄断调查。

该协议并要求高通降低在中国的权利金收费，损及了专利许可营收。

该公司预测第三季经调整获利为每股0.85-1美元，营收为54-62亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预测每股获利为1.14美元，营收为65亿美元。

高通将2015年经调整的每股获利预估从4.85-5.05美元调降至4.60-5.00美元，营收则从263-280亿美元降至250-270亿美元。

在3月29日止的第二季，可归属于高通的净利锐减46%至10.5亿美元，每股获利为0.63美元。

该公司扣除特殊项目的每股获利为1.40美元。

营收成长8.3%至68.9亿美元。

高通股价在盘后报67.40美元。(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张涛/许娜)

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