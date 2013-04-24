美股业绩：高通上调营收预估，但每股收益前景不及分析师预期

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
路透旧金山4月24日 - 美国主要手机芯片制造商高通 周三上调全年营收预估，因对智能手机的需求继续增长，但该公司发布的全年每股收益预估不及分析师预期，股价急挫。
高通得益于智能手机需求的强劲增长，以及全球网络营运商转用被称为长期演进(lTE)的高速互联网技术。高通在这项技术上领先同业。
高通预计，全年营收将为240-250亿美元，高于之前预期的234-244亿美元。
高通报告，会计年度第二季营收为61.2亿美元，同比增长24%。该公司表示，当前季度营收将为58-63亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，高通第二季营收为60.85亿美元，第三季营收为58.83亿美元。
高通表示，第二季实现利润18.7亿美元，同比下降16%。该公司还表示，每股收益为1.06美元。非GAAP每股收益为1.17美元，与预期一致。
该公司预计，全年每股盈利为4.40-4.55美元。分析师预计为每股4.54美元。
高通股价在盘后交易中急跌5%，报62.60美元。收盘上涨1%，报66.00美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
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