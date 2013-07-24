美股业绩：高通上调全年获利预估，股价盘后上扬

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透旧金山7月24日 - 美国主要手机芯片制造商高通 周三上调2013年获利预估，提振公司股价在盘后交易中上涨，而高通公布的会计年度第四季营收预估低于分析师预期。
高通公布会计年度第三季营收为62.4亿美元，净利为15.8亿美元，合每股盈利0.90美元，受亚洲市场对智能电话需求不断上升所提振。
高通称，截至9月的会计年度第四季营收将介于59-66亿美元。
根据Thomson Reuters I/B/E/S，分析师平均预期高通第三季营收为60.55亿美元，第四季营收为62.93亿美元。
高通会计年度第三季非GAAP每股收益1.03美元，和预估一致。
高通预期2013年非GAAP每股收益将介于4.48-4.56美元，公司此前预估为4.40-4.55美元。
高通在周三盘后交易中上涨1.66%，在Nasdaq常规交易时段收低1.46%，报61.39美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。