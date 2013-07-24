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市场报道 | 2013年 7月 25日 星期四 05:22 BJT

美股业绩：高通上调全年获利预估，股价盘后上扬

路透旧金山7月24日 - 美国主要手机芯片制造商高通 周三上调2013年获利预估，提振公司股价在盘后交易中上涨，而高通公布的会计年度第四季营收预估低于分析师预期。

高通公布会计年度第三季营收为62.4亿美元，净利为15.8亿美元，合每股盈利0.90美元，受亚洲市场对智能电话需求不断上升所提振。

高通称，截至9月的会计年度第四季营收将介于59-66亿美元。

根据Thomson Reuters I/B/E/S，分析师平均预期高通第三季营收为60.55亿美元，第四季营收为62.93亿美元。

高通会计年度第三季非GAAP每股收益1.03美元，和预估一致。

高通预期2013年非GAAP每股收益将介于4.48-4.56美元，公司此前预估为4.40-4.55美元。

高通在周三盘后交易中上涨1.66%，在Nasdaq常规交易时段收低1.46%，报61.39美元。(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)
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