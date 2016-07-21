高通第三季营收优于预期 第四季获利预期亦优于预估

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月21日 - 美国芯片制造商高通(Qualcomm) (QCOM.O)预计本季度获利将远高于市场预期，因预期中国对移动芯片的需求强劲，且料会签订更多的授权许可交易。
高通第三季获利优于预期，股价在周三盘后上涨约7%。
执行长Steve Mollenkopf在与分析师的电话会议上表示，“我们看到中国对低端芯片的需求略高于先前的预期。”
高通芯片被用于苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等厂商的智能手机，公司致力于其旗舰移动处理器以夺回市场份额。
公司预计，利润丰厚的授权许可业务本财年营收料在74-78亿美元。
高通现预期，第四季每股盈余(EPS)在1.05-1.15美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估是1.08美元。
公司还预计第四季营收介于54-62亿美元。分析师预估约为57.3亿美元。
高通公布6月26日止的第三季营收增加至60.4亿美元，上年同期为58.3亿美元。
扣除特殊项目后，高通每股盈余为1.16美元，优于分析师平均预估的0.97美元。
可分配给高通的净利增至14.4亿美元或每股0.97美元；上年同期分别为11.8亿美元和0.73美元。(完)
(翻译 张荻； 审校 王丽鑫)
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